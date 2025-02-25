BIST 9.503
DOLAR 36,46
EURO 38,22
ALTIN 3.446,19
HABER /  GÜNCEL

Bilgisayar oyunlarındaki gizli tehlike

Bilgisayar oyunlarındaki gizli tehlike

İnternet üzerinden oynanan bilgisayar oyunlarındaki bazı gizli tehlikeler haberlere konu olmayı sürdürüyor. Özellikle çocukların vakit geçirdiği o oyunlar üzerinden dolandırılan da var, istismara uğrayan da. Çocuk psikolojisi uzmanları, bu tip oyunların bazı kötü alışkanlıkların da başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor.

Abone ol

Dijital oyunların dünyası renkli ancak bir o kadar da tehlikeli. Anne babalar da, çocukların büyük ilgi gösterdiği internetten oynanan oyunlar konusunda endişeli.

Anne-babalar her ne kadar önlem alsa da internet oyunları üzerinden dolandırılan ya da istismara uğrayan çocukların sayısında artış var.

ÇOCUKLAR KİŞİSEL BİLGİLERLE TEHDİT EDİLİP PARA İSTENİYOR

Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, "Oyun platformunda çeşitli eşyaları satarak aslında dolandırıcılık yöntemi uygulayabiliyorlar. Bazen de Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, annesinin ismi, babasının telefon numarası. Çocuğun kişisel verilerine ulaşarak, aslında onları korkutma amaçlı kullanarak, çeşitli ödeme yöntemleriyle alışveriş yaptırabiliyorlar, kredi kartı bilgilerini eline geçirebiliyorlar." diye konuştu.

İNTERNET OYUNLARININ KUMAR BAĞI

Çocuk psikolojisi uzmanlarıysa, bu tip oyunların yarattığı bağımlılığın taşıdığı risklerin yanında, kumar gibi kötü alışkanlıklara da zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Klinik Psikolog Buse Alamış Karlı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Nedenlerden bir tanesi oyunlardaki bu cazip olan ödüllendirme ve teşvikler. Neler görüyoruz biz çocuklarımızda, sürekli oyun oynama ihtiyacı gözlemliyoruz ve eğer oynamazsa huzursuzluk ve gerginlik davranışları gözlemliyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek elbette ki mümkün. Çocukların oyun dışındaki dünyaya ilgi duymalarını sağlamalıyız."

Siber güvenlik uzmanlarının da ailelere tavsiyeleri var. Bilişim Uzmanı Çelikkol, "Çocuğun kullanmış olduğu dijital platformlar, dijital materyaller üzerinde ebeveyn takip sistemleri kullanmaları, çocuğun istenildiği zamanlarda hangi hareketleri yaptığı izlenmeli." dedi.

Uzmanlar, oyun platformu üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin kimliğinin de çok zor belirlenebildiğine dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü
İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü
MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi
MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi
Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi
Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı
Bakan Şimşek, G20 için Güney Afrika'ya gitti
Bakan Şimşek, G20 için Güney Afrika'ya gitti
İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor
İstanbul'un tarihi camileri ramazana hazırlanıyor
Kayseri'de şehit polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi
Kayseri'de şehit polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi
Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi
Turkcell, dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi
İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybediyor
İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybediyor
İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
İstanbul'da yerel marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kampanyası
Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Cevizci'den "Türkmenler Suriye'nin asli unsuru" vurgusu
Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Cevizci'den "Türkmenler Suriye'nin asli unsuru" vurgusu