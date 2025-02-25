Efkan Ala: Gündemimizde erken seçim yok

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, erken seçim iddialarına yanıt vererek "Gündemimizde böyle bir şey yok" dedi. Muhalefetin aday tartışmalarına da değinen Ala, "Biz seçim değil, hizmet konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Ala, "Muhalefetin projelerini gerçekleştirmek için değil, halkın ihtiyaçlarına odaklanarak siyaset yapıyoruz" diye konuştu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Habertürk canlı yayınında muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, böyle bir gündemlerinin olmadığını vurguladı. Ala, muhalefetin erken seçim kararını alabilecek bir çoğunluğa sahip olmadığını belirterek, hükümetin önceliğinin Türkiye’nin sorunlarını çözmek olduğunu ifade etti.

Muhalefetin gündemiyle siyaset yapmadıklarını söyleyen Ala, "Biz Türkiye'nin meselelerini çözüme kavuşturmak için buradayız. Muhalefetin projelerini gerçekleştirmek için değil, halkın ihtiyaçlarına odaklanarak siyaset yapıyoruz" dedi.

"BİZ SEÇİMİ DEĞİL, HİZMETİ KONUŞUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı daha güçlü bir rakip olur sorusuna da yanıt veren Ala, hükümetin bu tür siyasi tartışmalar yerine icraatlara odaklandığını dile getirdi.

"Biz bu tür isim tartışmalarıyla vakit kaybetmiyoruz. Bizim gündemimiz hizmettir. Hizmet arkasından başarıyı, başarı da seçim zaferini getirir. Son 22 yılda girdiğimiz tüm seçimleri kazanarak bunu tecrübe ettik. Daha seçim gelmeden sürekli seçim konuşmak, iş üretmeyeceğiniz anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

YENİ KATILIM OLACAK MI?

Habertürk yayınına katılan Efkan Ala, "Başka AK Parti'ye katılacak milletvekili olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Olabilir. Biz bir pazarlık içerisinde değiliz. Biz kurulduğu günden bugüne uyguladığı projelerle, yaptığı yatırımlarla, koyduğu vizyonla, hedeflerle Türkiye'yi yönetmeye çalışan büyük bir partiyiz ve güçlü bir kadroyuz. Buraya katkıda bulunmak isteyen, Türkiye'ye katkıda bulunuyor. Onu görenler de elbette 'AK Parti ile birlikte, AK Parti'nin içerisinde siyaset yapayım' diye tercihte bulunuyorlar."

TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI

Ala, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarının ve sonrasında başlatılan soruşturmanın hatırlatılması üzerine, TÜSİAD'ın Türkiye'nin iş dünyasında önemli bir yerinin bulunduğuna işaret etti. Ala şöyle devam etti:

"Fakat siyasi sicili temiz değildir TÜSİAD'ın. Yani ne zaman bir boşluk bulsa siyasete, siyaset dışı müdahalelerde bulunma imkanını değerlendirmiştir. Bu doğru bir iş değil. Bu eski Türkiye'de sonuç alıyordu. Artık bizim getirdiğimiz aşamada, Türkiye'de vesayet odakları ortadan kalkmıştır. Kurumlar kendi işlerini yapıyorlar. TÜSİAD'ın böyle şuur altı çağrısıyla hükümetlere yön verecek vesayet odakları yoktur. TÜSİAD'ın bir iş adamları derneği olarak, Milli Savunma Bakanlığının askeri disiplin içerisinde Genelkurmay Başkanlığındaki askeri disipline ilişkin soruşturmasına, bir devlet kurumunun soruşturmasına dair ne gibi bir görevi ve vazifesi var? Bu nasıl bir oligarşi, yani o zaman ne akla geliyor? Demek ki bir demokrasiden yana değil, aslında oligarşiden yana."

İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVALAR VE DİPLOMA

Ala, muhalefetin, "yargının siyasi araca dönüştürüldüğü" söylemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalar ile diploması konusundaki tartışmaların ve "engellenmeye çalışıldığı" iddialarının hatırlatılması üzerine, "Belediye seçimlerinden sonra insanlar 15-16 milyon insan İstanbul'da hizmet bekliyor." dedi.

"Belediye seçimleri oldu, ertesi gün kendileri bu tartışmaları başlattılar. Daha cumhurbaşkanlığı seçimine 5 yıl var. Yani önümüzde ciddi bir süre var." değerlendirmesinde bulunan Ala, şöyle konuştu:

"Bu en başta 16 milyon insanın iradesine saygısızlıktır. İkincisi parti içi çekişmeler, şaibeler, bunlar kendi aralarında söylüyorlar ve artık kamuoyuna mal oldu. Bunlar gündeme ne zaman gelse hemen bunları örtbas etmek için bir 'siyaset müdahalesi var, bir müdahale var' diye yaygara koparıyorlar. Bu inanın Türkiye'ye yakışmayan manzaralardır. Siyaset ciddiyet ister. Siyaset biraz emek ve biraz saygın olmayı gerektirir. Daha belediye başkanı seçilir seçilmez ertesi gün çocukça şeylere girişmemek icap eder. Daha önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimine yıllar varken bu tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin zamanı heba ediliyor."

Ala, "İmamoğlu'nun adaylığından çekiniyorlar" iddialarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Yargının işi var değil mi? Yargının prosedürleri var. O yargı içerisinde kendisinin itiraz hakları elinden mi alınmış? Yani kendisinin itiraz hakları yok mu? Bunun siyasetle veya işte başka partilerle ne ilgisi var? Yani ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsalar ya da kendilerine göre bir davayla karşılaşsalar, bunu niye kendi prosedürü içerisinde devam ettirmeyip de siyasal alana taşıyorlar?"

ERKER SEÇİM TARTIŞMALARI

Muhalefetin erken seçim beklentisine yönelik soruya Ala, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Muhalefetin erken seçime gitme, karar alma çoğunluğu var mı? Böyle bir imkan da yok. Biz muhalefetin bütün projelerini gerçekleştirmek üzere burada siyaset yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözelim diye siyaset yapıyoruz" cevabını verdi.

Ala, cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu mu yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mı daha zorlayıcı bir aday olacağı sorusunu, "Biz onları konuşmuyoruz. Biz Türkiye'ye hizmeti konuşuyoruz. Hizmet, arkasından başarıyı getirir, seçimi kazanmanızı sağlar. Bunu biz bu 22 yılda girdiğimiz bütün seçimleri kazanarak gördük. Siz seçim gelmeden daha seçim meselelerini konuşursanız bir iş yapmayacaksınız demektir." diye yanıtladı.