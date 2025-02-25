BIST 9.503
DOLAR 36,46
EURO 38,22
ALTIN 3.446,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 26 Şubat-12 Mart tarihlerinde 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin 167’nci siyasi partisi kuruldu
Türkiye’nin 167’nci siyasi partisi kuruldu
Fenerbahçe Kulübünden Jose Mourinho açıklaması
Fenerbahçe Kulübünden Jose Mourinho açıklaması
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
Türkiye Finans, 2024'te e-ticarette yüzde 247 büyüdü
Türkiye Finans, 2024'te e-ticarette yüzde 247 büyüdü
Efkan Ala: Gündemimizde erken seçim yok
Efkan Ala: Gündemimizde erken seçim yok
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili raporu ortaya çıktı
YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili raporu ortaya çıktı
Tesla'nın Avrupa'daki satışlarına Elon Musk darbesi
Tesla'nın Avrupa'daki satışlarına Elon Musk darbesi
Bilgisayar oyunlarındaki gizli tehlike
Bilgisayar oyunlarındaki gizli tehlike
İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü
İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü
MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi
MHRS'de randevu bekleyen kişi sayısı 1 milyon 96 bin 163'e geriledi
Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi
Müjde Ar ve eşi trafik kazası geçirdi