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Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur

Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur

Ulusal Diyalog Konferansı, Şam'da başladı. Açılışta 600'den fazla davetliye hitap eden Cumhurbaşkanı Şara, birlik çağrısı yaptı. Silahın tek elde toplanmasının önemini vurgulayan Şara, "Devletin elinde toplanması bir lüks değil, zorunluluk ve farzdır." dedi.

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Yurt içi ve yurt dışından 600'den fazla davetlinin katıldığı Ulusal Diyalog Konferansı, Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. Yeni yönetimin, ülkenin tüm kesimlerini davet ettiğini vurguladığı konferansın açılışında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye, sizlere güveniyor. Onu bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan eminim." şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Şeybani ise, "Halkımızın iradesine saygı duyanlara açık olurken yanımızda yer alan taraflarla ilişkiler kurmaya istekli olacağız." vurgusu yaptı.

'SİLAHLAR DEVLET ELİNDE TOPLANMALI'

Halk Sarayı'ndaki gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yaptı. Şara, "Silahın tek elde yani devletin elinde toplanması bir lüks değil, zorunluluk ve farzdır." diyerek militarist güçleri devlet merkezinde toplamanın gereğini ifade etti.

Suriye'de geçen yıl aralık ayında 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejimi devrilmişti. Şara, ülkenin birlik içinde iyileşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizleri, Suriye'nin iyileşmesi, yaralarının sarılması ve teselli edilmesi için birlik olmaya, birlikte çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞINIZDAN EMİNİM'

Suriye halkının, ülkesine bağlı ve sorumluluk sahibi olması gerektiğinin altını çizen Şara, "Suriye, sizlere güveniyor. Onu bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan, onu ihmal etmeyeceğinizden ve onu koruyup inşa etmek için uykusuz kalacağınızdan eminim." dedi.

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ŞEYBANİ: ÖZGÜRLÜĞÜN ARDINDAN BOYUN EĞMEDİK

Şara'nın ardından Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani söz aldı. Şeybani, "Geçtiğimiz yıllarda Suriye, rejimin yarattığı sistematik bir savaşla, sınırlı olmayan istisnai koşullarla karşı karşıya kaldı ve özgürleşmenin ardından baskılara boyun eğmedik, açıklık ve etkili diplomasi üzerinde çalıştık." şeklinde konuştu.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırım fırsatlarının açılması için çalıştıklarını belirten Şeybani, "Egemenliğimize ve kimliğimize yönelik hiçbir tecavüzü kabul etmeyeceğiz ve halkımızın iradesine saygı duyanlara açık olurken, yanımızda yer alan taraflarla ilişkiler kurmaya istekli olacağız." dedi.

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