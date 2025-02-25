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Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu

Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir vatandaşın başına ilginç bir olay geldi. Abdurrahman Dağlı isimli vatandaş, evinde oturduğu sırada banka hesabına durduk yere 1 milyon 152 bin lira yatırılmasıyla şaşkına döndü. Dağlı uğraş vererek paranın sahibinin kim olduğunu öğrendikten sonra parayı bankadan çekip sahibinin ayağına kadar götürdü.

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Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti.

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Dağlı AA muhabirine, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi.

Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

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