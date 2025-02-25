Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife

Vodafone, 65 yaş ve üzeri müşterileri için 'Süper65' adlı tarifesini kullanıma sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre mobil telekomünikasyon işletmecisi Vodafone, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor.

Süper65'i müşterilerine sunan şirket, teknolojiye mesafeli duran ve teknolojiden çekinen 65 yaş ve üzeri müşterileri için özel avantajlı tarifeler, ayrıcalıklı cihaz teklifleri ve özel müşteri hizmetiyle yeni bir dünya sunuyor.

Vodafone, Süper65 müşterilerinin bir yandan bütçesine katkıda bulunurken, bir yandan da ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmasını sağlıyor. Bu müşteriler, ücretsiz her yöne sınırsız konuşma paketi sayesinde 12 ay boyunca sevdikleriyle konuşuyor. Fatura aşımı yapılmasını önleyen 'durma' özelliğini de yıl boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Süper65'liler, bu özellikleri, SMS göndererek, müşteri hizmetlerinden öncelikli destek alarak, mağazalara giderek ve 'Yanımda' içinde ek paket tanımlayarak her kanaldan kolayca alabiliyor.

Şirket, Süper65'lilerin daha iyi bir hizmet almasını desteklemek için 65 yaş ve üzeri psikolojisi konusunda uzmanlaşan Klinik Psikolog Beyhan Budak'ı tanıtımlarına davet etti. Süper65'liler, Budak'tan özel eğitim alan mağaza çalışanlarından ve müşteri hizmetleri ekibinden güvenle destek alıyor.

Vodafone, Süper65 müşterileri için 'Teknoloji Saati' uygulamasını da başlattı. Bu müşteriler, cuma günleri 10:00-12:00 saatleri arasında, açık kapı konseptiyle mağazalara gelerek destek alabilecek. Ek olarak, seçili 30 mağazada, bu saatlerde teknoloji eğitimi seçeneği de sunulacak. Eğitimin içeriğinde, genel telefon güvenliği, telefon dolandırıcılığı, şüpheli aramalardan korunma, internet-sosyal medya güvenliği ve sosyal medya kullanımı gibi konulara yer verilecek.

Süper65'li müşteriler, müşteri hizmetlerini aradıklarında uzun bekleme süresi yaşamadan öncelikli destek alacak. Bu müşteriler aradığında, müşteri temsilcilerinin ekranlarında Süper65'li olduğu uyarısı yer alacak ve bu kişiler özelinde alınması gereken tüm aksiyonlar, müşteri temsilcilerine sohbet robotu üzerinden hatırlatılacak.

Kullanıcılar, Yanımda uygulamasına girdiklerinde 'Kolay İşlem' menüsüyle istedikleri alanlara hızla ulaşabilecek. Bu menüde bulunan 'Hediye Çarkı', 'Kalan Kullanımlarım', 'Fatura Ödeme' ve 'Bana Özel Cihazlar' kategorileri sayesinde, en sık kullanılan işlemler tamamlanabilecek.

Vodafone FLEX, Süper65'li müşterileri için özel bir kampanya da başlattı. Seçili akıllı telefonlar, akıllı saatler ve tuşlu telefonlarda geçerli bu kampanya kapsamında, Süper65'liler, 1560 liraya varan indirimlerden faydalanabilecek. Özellikle büyük ekranlı ve kolay kullanımlı modellerde sunulan indirimlerle, 65 yaş ve üzeri müşterilerin dijital dünyaya daha rahat adapte olması amaçlanıyor. Stoklarla sınırlı kampanyada, kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme seçeneğiyle müşterilere kolaylık sağlanıyor.

- 'Amacımız, herkesin dijital dünyaya kolayca adapte olmasını sağlamak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun 8 milyonu geçtiğini, 2030'da bu yaş grubunda nüfusun yaklaşık 12 milyon kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bu yaş grubundaki kişilerin teknolojiyle daha mesafeli ilişkiler kurup, çekingen durduğunu gördüklerini aktaran Şahin,'Vodafone olarak, gelişen teknolojiye özel olarak tasarladığımız, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin teknolojiyi korkmadan kullanabilecekleri, kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunuyoruz. Bu kitle için samimi, dürüst, güvenilir, şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir marka olmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, herkesin dijital dünyaya kolayca adapte olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artıracak teknolojileri ulaşılabilir kılmak olduğuna değinen Şahin, Vodafone olarak 65 yaş ve üzeri müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.