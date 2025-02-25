BIST 9.497
DOLAR 36,46
EURO 38,30
ALTIN 3.444,91
HABER /  EKONOMİ

EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek

EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor " dedi.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

"Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin"

Son kaynak tedarik tarifesini anlatan Yılmaz, “Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil.

"Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok"

Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor ” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife
Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu
Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu
Üç gündür aranıyordu! Cesedi derede bulundu
Üç gündür aranıyordu! Cesedi derede bulundu
FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 yıl transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 yıl transfer yasağı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı görüntülü olsun
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı görüntülü olsun
Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak
Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Türkiye’nin 167’nci siyasi partisi kuruldu
Türkiye’nin 167’nci siyasi partisi kuruldu
Fenerbahçe Kulübünden Jose Mourinho açıklaması
Fenerbahçe Kulübünden Jose Mourinho açıklaması
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
Türkiye Finans, 2024'te e-ticarette yüzde 247 büyüdü
Türkiye Finans, 2024'te e-ticarette yüzde 247 büyüdü