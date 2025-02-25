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Kazada öldüğü sanılan Derya cinayete kurban gitmiş! Katil bakın kim çıktı...

Kazada öldüğü sanılan Derya cinayete kurban gitmiş! Katil bakın kim çıktı...

Aydın'ın Germencik ilçesinde geçen aralık ayında kaza yapan otomobilde cansız bedeni bulunan Derya B'nin, kazadan önce tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Genç kadının aynı kazada yaralanan eşi, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

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Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli mevkisinde 20 Aralık'ta meydana gelen kazada, otomobilde cesedi bulunan Derya B'nin (28) vücudunda kurşun izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma yürütüldü.

Kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmada Derya B'nin kazadan önce, başına isabet eden kurşun sonucu öldüğü tespit edildi.

Ekipler otomobili kullanan Derya B'nin eşi R.B'yi (35) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen R.B, kasten öldürme suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

Olay: Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesinde 20 Aralık'ta R.B'nin kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolunda bariyere çarpmış, R.B'nin araçtaki eşi Derya B'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, R.B. ile 6 yaşındaki çocukları yaralanmıştı.

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