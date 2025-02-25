CHP Kurultay soruşturmasında Lütfü Savaş ifade verdi

CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş savcılığa ifade verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin şaibe iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddiaları gerekçe gösteren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade verenler arasında, CHP’nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer aldı. İddialara göre Savaş, savcılığa yaklaşık iki saat ifade verdi ve kurultayda usulsüzlük olduğu iddiasıyla ek bir suç duyurusunda daha bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ SORUŞTURMADA İFADE VERDİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Lütfü Savaş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na yaklaşık iki saat boyunca detaylı açıklamalarda bulundu.

İfade süreciyle ilgili basına detaylı bilgi verilmese de, Savaş’ın kurultay sürecinde seçim güvenliği ve oy sayımına yönelik iddiaları gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bununla yetinmeyen eski başkan, ayrıca kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yeni bir suç duyurusunda da bulundu.

Lütfü Savaş, siyasi kariyerine 2009 yılında AK Parti’den Antakya Belediye Başkanı olarak başladı. Ancak 2014 yerel seçimlerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle CHP’ye katıldı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



2019 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilen ve seçilen Savaş, 15 yıl boyunca Hatay’ın yerel yönetiminde önemli bir aktör olarak yer aldı.

Ancak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’ı ve Savaş’ın yönetimini derinden etkiledi. Resmi rakamlara göre kentte 23 bin kişi hayatını kaybederken, Savaş ve yönetimi, kriz sürecindeki yetersizlik nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Tüm tepkilere rağmen, CHP tarafından tekrar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterildi. Ancak bu seçimde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti kazandı ve Savaş, belediye başkanlığı görevini devretti.

CHP KURULTAYINDA NELER OLMUŞTU?

Kasım 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı, partinin yeni genel başkanını belirlemek açısından büyük önem taşıyordu. Kurultay sonucunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP Genel Başkanı seçildi.

Ancak seçim sürecinde bazı delegeler ve partililer, oy sayımı ve delege süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddialarında bulunmuştu. Özel’in seçilmesini partinin yenilenme süreci olarak değerlendirenler olduğu gibi, seçim sürecinin şaibeli olduğu görüşünü savunanlar da vardı.

Bu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süreci incelemeye alarak resmi bir soruşturma başlattı.