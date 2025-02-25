İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilere ait 2 evi yıktığı, ikisi yaralı olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerleriyle polislerin, işgal altındaki Kudüs'ün güneydoğusunda yer alan Cebel el-Mükebbir beldesine baskın yaptığı belirtildi.

İsrail askerlerinin beldeye düzenledikleri baskında Filistinli "Sari" ailesine ait evi iş makineleriyle yıktığı aktarılan haberde, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde de Filistinlilere ait bir evin yıkıldığı ifade edildi.

Ailesinin evi yıkılan Filistinli genç Ömer Ebu Suneyne'nin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan haberde, İsrail ordusunun Kefr Akab beldesinde ayrıca geçen ay ateş açarak yaraladığı Filistinli 2 kişinin evine de baskın düzenleyerek gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 920 Filistinli hayatını kaybetti.