BIST 9.528
DOLAR 36,46
EURO 38,32
ALTIN 3.433,24
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilere ait 2 evi yıktığı, ikisi yaralı olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerleriyle polislerin, işgal altındaki Kudüs'ün güneydoğusunda yer alan Cebel el-Mükebbir beldesine baskın yaptığı belirtildi.

İsrail askerlerinin beldeye düzenledikleri baskında Filistinli "Sari" ailesine ait evi iş makineleriyle yıktığı aktarılan haberde, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde de Filistinlilere ait bir evin yıkıldığı ifade edildi.

Ailesinin evi yıkılan Filistinli genç Ömer Ebu Suneyne'nin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan haberde, İsrail ordusunun Kefr Akab beldesinde ayrıca geçen ay ateş açarak yaraladığı Filistinli 2 kişinin evine de baskın düzenleyerek gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 920 Filistinli hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
Trump, iki kez reddedilen petrol hattı projesinin tamamlanmasını istedi
Trump, iki kez reddedilen petrol hattı projesinin tamamlanmasını istedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan TÜSİAD'a sert tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan TÜSİAD'a sert tepki
Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi
Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi
İzmir'de dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü
İzmir'de dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü
EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek
EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife
Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu
Hesabına 1 milyon 152 bin lira yatırıldı, kuruşuna bile dokunmayıp sahibini buldu
Üç gündür aranıyordu! Cesedi derede bulundu
Üç gündür aranıyordu! Cesedi derede bulundu
FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 yıl transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig ekibine 3 yıl transfer yasağı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı görüntülü olsun
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı görüntülü olsun