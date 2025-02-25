BIST 9.479
DOLAR 36,46
EURO 38,33
ALTIN 3.448,31
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Abone ol

Efkan Ala, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP'de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi, siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile ilgili iddiaları yalanladı
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile ilgili iddiaları yalanladı
Libyalı Bakan Cuma’ya suikast girişiminde bulunan failin kimliği belirlendi
Libyalı Bakan Cuma’ya suikast girişiminde bulunan failin kimliği belirlendi
CHP Kurultay soruşturmasında Lütfü Savaş ifade verdi
CHP Kurultay soruşturmasında Lütfü Savaş ifade verdi
İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 3 kişiyi gözaltına aldı
İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı
Trump, iki kez reddedilen petrol hattı projesinin tamamlanmasını istedi
Trump, iki kez reddedilen petrol hattı projesinin tamamlanmasını istedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan TÜSİAD'a sert tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan TÜSİAD'a sert tepki
Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi
Özgür Özel'in iddiası: AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi
İzmir'de dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü
İzmir'de dehşet! Tartıştığı babasını öldürdü
EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek
EPDK Başkanı: Zam yok, fazla tüketenler maliyetini ödeyecek
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Şara: Silahın devlet elinde toplanması lüks değil zorunluluktur
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife
Vodafone'dan 65 yaş ve üzeri için yeni tarife