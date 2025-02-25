AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.Abone ol
Efkan Ala, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Özgür Özel'in açıklamalarından anlaşılıyor ki CHP'de hiçbir yenilenme olmamıştır. Bugünkü konuşmasıyla bırakın yenilenmeyi, siyaset dışı odaklarla işbirliği içerisinde kumpas peşinde olduklarını açıkça deşifre etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.