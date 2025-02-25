Beşiktaş Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale çıktı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva kaydetti. Onvo Antalyaspor'un 64. dakikada Deni Milosevic ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Beşiktaş, D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanda kalan Onvo Antalyaspor ise grubu 4. sırada bitirerek kupaya veda etti.
Maçtan dakikalar:
3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.