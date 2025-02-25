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FIFA'dan Süper Lig ekibine puan silme cezası!

FIFA'dan Süper Lig ekibine puan silme cezası!

TFF, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan düşürme cezası uygulandığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Adana Demirspor'un Süper Lig'deki puanı -3'e düştü. Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.

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