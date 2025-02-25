FIFA'dan Süper Lig ekibine puan silme cezası!

TFF, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan düşürme cezası uygulandığını açıkladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
Adana Demirspor'un Süper Lig'deki puanı -3'e düştü. Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.