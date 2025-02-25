Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler

Büyük ekonomilerin altın rezervlerindeki artış devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, savaşlar ve jeopolitik gerilimler merkez bankalarının rezervlerinde yükselişe neden oldu.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) "2024 Altın Talep Eğilimleri" raporundan derlediği bilgilere göre, merkez bankalarının altına olan talepleri orta ve uzun vadede artmaya devam ediyor.

MERKEZ BANKALARI VE YATIRIMCI ILGISI GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEYE ÇIKARDI-

Altın talebi, 2024'te, enflasyon korkusu ya da küresel ticaretin çöküşü gibi süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisi, merkez bankaları ve özel yatırımcıların ilgisiyle daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

ALIM STRATEJİLERİNDE ALTIN İLK SIRADA-

Merkez bankaları 2024'te de agresif alım stratejilerini sürdürerek art arda üçüncü kez 1000 tondan fazla altın satın aldı. 2023'te toplamda 1051 ton altın alan merkez bankaları geçen yıl 1045 ton altını rezervlerine ekledi.

ALTIN ALIMLARI ONS ALTINDA REKORA NEDEN OLDU-

Merkez bankalarının altın alımları, ons altın fiyatının rekor üstüne rekor kırmasının başlıca nedenlerinden biri oldu. Merkez bankalarının altın alımı ve yüksek oranda rezerv tutma eğiliminin rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik risklerden ve artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığı ifade ediliyor

KÜLÇE ALTIN EKONOMİK BELİRSIZLİĞE KARŞI KORUMA KALKANI OLDU-

Altın rezervi, bir ülkenin para rezervlerinin merkez bankaları tarafından altın külçeleri şeklinde tutulan kısmı olarak tanımlanıyor. Söz konusu rezervler ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma görevi görüyor ve kriz zamanlarında bir ödeme aracı olarak kullanılabiliyor.

ALTIN REZERVİ DÜNYA BANKASI’NIN TAVSİYESİNİN ÇOK ÜZERİNDE-

Dünya Bankası merkez bankalarının rezervlerinde yüzde 22'ye kadar altın bulundurmalarını tavsiye ederken, bazı merkez bankalarının portföylerinde altın rezervinin bu rakamın çok üzerine çıkması dikkati çekiyor. Konseyin anketine göre merkez bankalarının bu eğilimi bu yıl da devam edecek. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 69'u, önümüzdeki beş yıl içinde portföylerindeki altın oranını enflasyon ve jeopolitik riskler nedeniyle artırmak istediğini açıkladı.

POLONYA, DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ALTIN ALIMI YAPAN ÜLKE-

Geçen yıl 90 tonla yıllık bazda ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Polonya, dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Polonya Merkez Bankası, değerli metalin portföyündeki payını neredeyse yüzde 17'ye çıkardı.

EN FAZLA ALTIN REZERVİ ABD'NİN-

Aralık 2024 itibarıyla, dünya genelinde merkez bankalarının toplam 37 bin 775 ton altın rezervi bulunuyor. WGC'ye göre, geçen yılın sonuna kadar toplamda 216 bin 265 ton altın çıkarıldı. Bu altının 97 bin 149 tonu altın takı olarak kullanıldı. Merkez bankaları çıkarılan altının yaklaşık yüzde 17'sini elinde tutuyor