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Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı

Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı

Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Artık 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak. Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda işlem gerçekleştirilmeyecek.

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Kripto para transferlerini düzenleyen uygulamalar bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi. Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulanmasına karar verilmişti.

HANGİ BİLGİLER ZORUNLU OLACAK?

Bugün itibarıyla 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.

Kripto varlık transferlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak.

Cüzdan adresi olmayan durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

15 BİN LİRANIN ALTINDAKİ İŞLEMLERE ZORUNLULUK VAR MI?

15 bin liranın altındaki işlemlerde alıcı veya gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi veya referans numarası yer verilecek.

Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak. Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.

Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak.

KİMLİKSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN TÜM HESAPLAR KAPATILACAK

Öte yandan kripto para borsası Binance, kullanıcılarına konu ile ilgili bir mail gönderdi.

Binance'in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.

Buna göre kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak. Hesaplardan para gönderme-çekme dahil hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından hesaplarına erişebilecek.

KAYNAK: NTV

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