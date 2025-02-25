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Bursa’da endüstriyel atık merkezinde yangın

Bursa’da endüstriyel atık merkezinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediyeye ait endüstriyel atık toplama merkezinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, endüstriyel atık toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl Belediyesi'ne ait Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki endüstriyel atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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