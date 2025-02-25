Chery'nin Karadeniz'e dev yatırımında detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery’nin Samsun’da otomobil fabrikası yatırımında sona gelindiğini duyurmuştu. Türkiye’de araç üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan Chery’nin 1,5 milyar doların üzerinde bir yatırımla yılda 150 bine yakın üretim yapması bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çinli Chery’nin Samsun’da yatırım için temel atacağını duyurmuştu. Erdoğan, Çinli BYD markasının Manisa’ya 1 milyar dolarlık fabrika kuracağını anımsatarak, “Başka bir Çin firması da Samsun’da yatırımını yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa zamanda Samsun’da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz” dedi.

TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tasarım alanında çalışacak insan kaynağının tespiti için kolları sıvadı. İş dünyasının da katılımıyla birlikte Otomobil tasarım yarışması düzenlenecek.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜR MÜ?

Son dönemde SUV segmentinde öne çıkan modelleriyle dikkat çeken Chery’nin Türkiye’de satılan ve en çok tercih edilen modelleri arasında Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Omoda başı çekiyor. Chery’nin elektrikli, hibrit teknolojide uygun fiyat avantajları sunan Çinli markaların Türkiye’de üretime başlamasıyla fiyatların da düşmesi bekleniyor. Yerli üretim yapan markaların ilave gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

8 KÜRESEL MARKA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye’de 8 küresel marka üretim yaparken, yeni nesil araç yatırımlarına öncelik veriliyor. Dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60’ı Çin’de (17 milyon elektrikli aracın 11 milyonu) satıldı.

BYD FABRİKA KURULUMUNA BAŞLADI

Manisa’da ÇED raporunu alarak, yatırıma başlayan BYD geçen yıl 4.4 milyon araç üretti. BYD, Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak, fabrika 150 bin üretim yapacak, Ar-Ge tesisi de oluşturulacak. Fabrika kurulumunu hızlandıran BYD gelecek yıl üretime başlayacak.

1,5 - 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Samsun’da fabrika kuracak olan Chery’nin de yatırım tutarı BYD’ye yakın olacak. Edinilen bilgiye göre Chery’nin 1,5-2 milyar dolarlık bir yatırım yapması bekleniyor.

25 BİN İSTİHDAM, 150 BİN ÜRETİM

Fabrikanın 1 milyon 500 bin metrekarelik alana kurulması ve ilk etapta 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Yılda 150 bine yakın üretim yapması bekleniyor.

Çin’den ithal edilen hibrit, benzinli araçlara yüzde 50, elektrikli ve PHEV modellerine de yüzde 40 gümrük vergisi uygulanıyor. Chery’nin yatırım belgesi almasıyla birlikte vergi sıfırlanacak. Bu yıl, elektrikli araç, batarya teknolojileri, Ar-Ge merkezleri, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımlar artacak.

KAYNAK: CNBC-E