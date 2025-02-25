O illerde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bartın, Ordu, Giresun, Rize, Iğdır, Sinop, Samsun ve Artvin’de eğitime 1 gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bazı ilçelerde tamamen, bazı bölgelerde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile küçük çocuğu olan anneler idari izinli sayıldı.

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Ülke genelindeki soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verileceği açıklandı.

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

RİZE

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, 26 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karsı tedbir amacıyla öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 26 Şubat 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

IĞDIR

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı yarın için bazı yerlerde eğitime 1 gün ara verildi. Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gülpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartlarından dolayı Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde eğitim-öğretime tamamen ara verildi. Bunun yanı sıra, Merkez ile Durağan ve Gerze ilçelerindeki köylerde ise sadece taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri haricindeki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Ayrıca, Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı, Tombul, Çayır, Ormantepe, Himmetoğlu, Hürremşah, Sorgun, Avlağasökü, Tatlıca, Aydınlar, Kızılcaelma, Emirhalil, Kaldırayak, Horzum ve Kazmasökü köylerinde görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

ARTVİN

Artvin’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Artvin Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Artvin il sınırları içindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları ve özel eğitim kurumları) 26 Şubat'ta da eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağı açıklandı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve yol güvenliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özellikle trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.