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Konya'da kahreden trafik kazası: 1 şehit, 2 polis yaralı

Konya'da kahreden trafik kazası: 1 şehit, 2 polis yaralı

Konya’nın Karatay ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına tır çarpması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit oldu, Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da tırın çarptığı ekip aracındaki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi - Okyar Caddesi kavşağında tır çarptı.

Kazada, polis memuru Onur Şirin şehit oldu, polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralandı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır'ı ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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