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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 'başarılar' diledi

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 'başarılar' diledi

İmamoğlu'nun CHP'den Cumhurbaşkanı Aday Adayı olmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Ön seçim yapılacak, biz de kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı Ankara’daki evinde ziyaret etti.

İmamoğlu ve Yavaş’ı kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı. Ziyaretin ardından iki belediye başkanı açıklamalarda bulundu. 

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Yavaş, ön seçim konusunda fikir ayrılığı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruya, "Ön seçim yapılacak, biz de kendisine başarılar diliyoruz. Ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah çok güzel günler hepimizi bekliyor" yanıtını verdi.

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