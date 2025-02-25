BIST 9.452
DOLAR 36,45
EURO 38,32
ALTIN 3.406,75
HABER /  SPOR

TFF, Süper Lig’de 3 maçın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Sivasspor - Konyaspor, Antalyaspor - Kasımpaşa ve Alanyaspor - Adana Demirspor maçlarının VAR kayıtlarını yayımladı.

Abone ol

TFF, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Sivasspor - Konyaspor müsabakasının 76. dakikasında konuk ekip atağında hakem Zorbay Küçük, Uros Radakovic’in topa elle müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. VAR, hakem Küçük’e bu pozisyon için sahada inceleme uyarısında bulundu. Pozisyonu izleyen Küçük, Radakovic’in ‘elle ihlali’ni tespit ederek sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

- Antalyaspor - Kasımpaşa maçının 83. dakikasında konuk takımın bulduğu gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kayatepe, Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Nuno da Costa da sarı kart gördü.

- Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının 90+3. dakikasında kaleci Kenan Piric’in kurtarışı sonrası Mamadou Fall son çizgide dokundu ve top dışarı çıktı. Potansiyel penaltı incelemesi önerisi alan hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu izledi. Kayatepe, Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz hareketi nedeniyle penaltı kararı verdi.

- Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 65. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken hakem Ozan Ergün VAR uyarısı sonrası kenara geldi. Pozisyonu izleyen Ergün, Adana Demirspor cezahasında Arda Okan’ın topa elle temasını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da kahreden trafik kazası: 1 şehit, 2 polis yaralı
Konya'da kahreden trafik kazası: 1 şehit, 2 polis yaralı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 'başarılar' diledi
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 'başarılar' diledi
Ankara'da doğal gaz faciası: 3 kişi ölü bulundu
Ankara'da doğal gaz faciası: 3 kişi ölü bulundu
Bursa’da endüstriyel atık merkezinde yangın
Bursa’da endüstriyel atık merkezinde yangın
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimine 12 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimine 12 yıla kadar hapis istemi
Chery'nin Karadeniz'e dev yatırımında detaylar belli oldu
Chery'nin Karadeniz'e dev yatırımında detaylar belli oldu
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı
Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komutanların hedef alınması kabul edilemez
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komutanların hedef alınması kabul edilemez
Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler
Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler