Kanada'da Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan kampanyada rekor imza...

Kanada'da "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Elon Musk hakkında başlatılan vatandaşlığının iptali için imza kampanyasına şu ana kadar 240 binden fazla imza toplandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Kanada'ya yönelik yaptığı açıklama ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmede, Yazar Qualia Reed tarafından Kanada'da "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldı.

240 BİNDEN FAZLA KANADALI İMZA ATTI

Kampanyaya ilişkin bilgilere Kanada Parlamentosunun internet sitesinde yer verildi.

Sitedeki bilgilere göre, Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan imza kampanyasına 240 binden fazla Kanadalı imza attı.

MUSK'TAN 'GERÇEK BİR ÜLKE OLMADIĞI' YANITI

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.

NE OLMUŞTU

Kanada'da 23 Şubat'ta "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya dilekçesinde, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edilmişti.

Dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.