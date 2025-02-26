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A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'ı Elif Keskin'in golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne yenilen milliler, gruptaki üçüncü maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile oynayacak.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı Elif Keskin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Elif Keskin maç boyunca etkili oyunuyla dikkat çekti.

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

HADİ DARISI SLOVENYA'YA

Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu ve A milli takımımızı öne geçiren golü kaydetti. Bu golle beraber maç sona erdi. Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.

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