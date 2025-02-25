Ukrayna değerli madenler konusunda ABD ile anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile madenler konusunda yapılacak anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. AFP'nin haberine göre Ukrayna ve ABD anlaşmaya vardı.

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Ukrayna ve ABD, değerli madenler, gaz ve petrol anlaşmasına vardı. Aktarılanlara göre ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı, Ukrayna da imzayı kabul etti.

Fransa merkezli haber ajansı AFP, Ukrayna ile ABD'nin değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ayrıca anlaşma Ukrayna’nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri de kapsamayacak. Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün %50’si olarak anlaşıldı. ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan (Donald) Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.