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İsrail Suriye'nin güneyini işgal etti Netahyahu'dan yeni açıklamalar

İsrail Suriye'nin güneyini işgal etti Netahyahu'dan yeni açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yineledi.

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Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) Washington'da düzenlediği programa video konferansla katılan Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." dedi.

Bölgenin bitişiğindeki "tampon bölgede" kalmaya devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürdü.

"ABD-İsrail ittifakı daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatan Netanyahu, söz konusu buluşmanın bir ABD Başkanı ile yapmış olduğu en önemli görüşme olduğunu aktararak, "ABD-İsrail ittifakı daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı." diye konuştu.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a İsrail'e yeni silah satışını sağladığı için teşekkür etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, bölgedeki Filistinli mülteci kamplarında kalmaya devam edeceklerini belirterek, saldırıların uzun süreli olacağı mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta katıldığı bir askeri mezuniyet töreninde Suriye'deki İsrail işgali konusunda benzer ifadeleri kullanmıştı.

Suriye halkı, ülkenin çeşitli bölgelerinde Netanyahu'nun söylemlerini protesto etmişti.

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