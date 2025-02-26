CHP adayı İmamoğlu'nun ön seçim sonrası planı belli oldu

CHP'de gerçekleştirilecek ön seçimden sonra Ekrem İmamoğlu, muhalefet partilerini ziyaret etmeyi planlanıyor. Bir CHP yöneticisi "Ön seçim süreci bittikten sonra İmamoğlu da bu turları yapacak. Sadece CHP'nin değil, milletin adayı olmaya çalışıyor." dedi.

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CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının belirleneceği öns eçime dönük hazırlıklar sürerken, tek aday olarak önseçime girecek İmamoğlu ve ekibi de kampanya sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP Genel Merkezi'nde yarın adaylık kararıyla ilgili açıklama yapması beklenen İmamoğlu'nun da önseçimden sonra muhalefet partilerini ziyaret etmeyi planlanıyor.

İmamoğlu, yarın CHP Genel Merkez'inde düzenlenecek etkinlikle partililere hitap edecek ve adaylığının gerekçelerini açıklayacak.

'Milletin adayı olmak istiyor'

CHP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, önseçimin ardından İmamoğlu da muhalefet partisi liderlerini ziyaret edecek.

BBC Türkçe'ye konuşan bir CHP yöneticisi, aday konusunda, parti içi konsolidasyon kadar, muhalefetin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, şu görüşleri dile getirdi:

"Demokrasi güçlerini bir arada tutmak da bizim görevimiz. Ön seçim süreci bittikten sonra İmamoğlu da bu turları yapacak. Sadece CHP'nin değil, milletin adayı olmaya çalışıyor. Çünkü bu CHP meselesi değil, memleket meselesi. O nedenle bütün muhalefeti bir arada tutmaya, birlikte davranmaya davet ediyoruz. Genel başkanın ziyaretleri de bu amaca yönelik"

CHP'nin aday belirlemek için yapacağı ön seçimin de engellenmek istendiğini belirten parti yöneticilerine göre bu baskılar seçmende ters etki yaratıyor.

İmamoğlu'nun oy oranının son 3 ayda yükseldiği ve hatta ilk turda seçimi kazanacak orana ulaştığını iddia eden parti kurmayları, "İstedikleri kadar engellemeye çalışsınlar, önseçimi her koşulda yapacağız ve İmamoğlu'nu adaylaştıracağız görüşünü dile getirdiler.

CHP kaynakları, Özel'in başta İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu olmak üzere muhalefet partileri ile ziyaretlerden olumlu izlenimlerle döndüğünü de ifade ettiler.

Muhalefet partileri CHP'ye hangi eleştirileri yöneltti?

Özel'in ziyaret ettiği eski ittifak ortağı muhalefet partilerinin büyük bölümü aday açıklanmasını erken buluyor. Bazı muhalefet partileri ise önseçim kararıyla Mansur Yavaş'ın adaylık yarışından dışlandığını ve bunun da yanlış olduğunu savunuyorlar.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, kayyum ve diğer hukuk dışı uygulamalara karşı birlikte hareket edilmesi konusunda uzlaşmaya varılsa da, CHP adayını destekleme konusunda hiçbir parti şimdiden kendilerini bağlayacak bir söz vermedi.

İYİ Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre CHP'nin geçen hafta randevu talep ettiği Müsavat Dervişoğlu, görüşmenin kapsamının "erken seçim ve adaylık tartışmalarıyla sınırlı kalmaması" için program, Özel'e "iade-i ziyaret" olarak planlandı.

Edinilen bilgiye göre bu görüşmede Özel, Türkiye'nin ağır ekonomik koşulları nedeniyle erken seçim koşullarının oluştuğunu, bu nedenle de harekete geçip adaylarını erken belirleme kararı aldıklarını ve önseçim takvimi hakkında bilgi verdi.

Dervişoğlu ise iktidarın erken seçime yanaşmayacağını ve bu nedenle şimdiden CHP'nin aday belirlemesinin doğru bulmadığını iletti.

Erdoğan'ın anayasaya göre yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, "Erken seçim Erdoğan'ın işine gelir, ona yeniden adaylık yolunu açmış oluyorsunuz" mesajını verdi.

İki genel başkanın, gerek hukuk dışı uygulamalar ve ilerleyen süreçte de iktidarı değiştirme konusunda muhalefetin birlikte hareket etmesi konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.