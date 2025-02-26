Elektrikte yeni dönemde kritik '2024' detayı! Faturayı o belirleyecek

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı ve maliyet bazlı faturaya geçildi. Uygulamada kritik detay da belli oldu. Buna göre; yeni tarifede 2024 yılı tüketimi belirleyici olacak. Dolayısıyla 2024 yılında 5000 kw'ı geçenlerin bu seneki faturaları maliyet bazlı tarifeden hesaplanacak. Peki, 5000 kw altındakilerde son durum ne? İşte elektrikte yeni dönemin kritik ayrıntısı...

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Elektrikte yeni dönem ve uygulama uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Uygulamanın kritik detayları da netlik kazandı. Buna göre; yeni tarifede 2024 yılına bakılacak. Geçen yıl elektrik kullanımında tasarruf edenlere bu yıl da devlet desteği sürecek. 2024'te 5000 kw'ı geçenlerin bu yılki faturaları maliyet bazlı tarifeden hesaplanacak.

2024 YILI TÜKETİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; elektrikte maliyet bazlı faturaya geçildi, uygulamanın detayları da netleşti. Yeni tarifede 2024 yılı tüketimi belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl toplam elektrik tüketimi 5000 kw olanlar için 2025 Şubat ayıyla birlikte maliyet bazlı tarifeye geçildi.

Aylık ortalama tüketimi 417 kw olanlar yani faturası 1047 lira gelenler bu kapsama dahil olacak. Bu kişilerin tüketimi bu yıl geçen senenin altına düşse de maliyet bazlı tarifeye göre faturaları gelecek.

ONLAR DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

Geçen yıl elektrik tüketimi 5000 Kw'ın altında olanlar bu yıl yaptıkları elektrik tüketimi için devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Yani bu yılki tüketimleri ne olursa olsun bahsedilen fiyat artışları faturalarına yansımayacak.