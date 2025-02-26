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Düğün yapacakken 4 ay sonra cenaze merasimi düzenledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğün yapacakken 4 ay sonra cenaze merasimi düzenledi

Eyüpsultan'da arızalanan ATV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durduğu sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın (25) ailesi, sürücünün adalete teslim olmasını bekliyor. Baba soner Koçak "4 ay sonra oğlumun düğünü vardı. Her şeyi hazırladık. Oğluma düğün hazırlığı yaparken cenaze merasimi düzenledim" dedi.

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Muhammed Gürcan Koçak, 22 Şubat'ta kullandığı ATV aracıyla kuzeni Sultan Ömer Aksu'yla birlikte İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde seyrettiği sırada, aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Burada kuzeniyle çekici bekledikleri sırada bir minibüs, Koçak'a çarparak olay yerinden kaçtı.

Aksu'nun ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koçak'ın cenazesi, Sarıyer'deki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin sürücünün yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

"Düğün hazırlığı yaparken cenaze merasimi düzenledim"

Baba Soner Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın bir cinayet olduğunu belirtti.

Sürücünün hala teslim olmadığını kaydeden Koçak, "Ben bu insana katil derim. Orada dursaydı, yardımcı olmak isteseydi, 112'yi aramış olsaydı belki de oğlum yaşıyordu şu an. Kaçıp gittiği için ben katil diyorum. Eğer içerisinde biraz olsun insanlık varsa adalete teslim olur." diye konuştu.

"Yeri tutuldu eşyalar alındı"

Olay günü ATV'den duman yükseldiğini görünce emniyet şeridine aracı çektiklerini, bu sırada sürücünün oğluna çarpıp kaçtığını anlatan baba Koçak, "4 ay sonra oğlumun düğünü vardı. Her şeyi hazırladık. Oğluma düğün hazırlığı yaparken cenaze merasimi düzenledim. Yeri tutuldu, eşyalar alındı. Sadece tarihi bekliyorduk. Kaderi böyleymiş." ifadelerini kullandı.

Baba Koçak, yetkililere seslenerek sürücünün yakalanması için destek istediğini sözlerine ekledi.

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