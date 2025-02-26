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26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Çorum'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. M.D. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Alınan bilgiye göre, İ.K.Ö. ve M.D'nin (31) bulunduğu eve gelen arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleriyle adrese giren polis, evde İ.K.Ö. ve M.D'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.K.Ö'nün hayatını kaybettiği, M.D'nin ise baygın olduğu belirlendi.

İlk incelemede yasaklı madde kullanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İ.K.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.D. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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