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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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26 Şubat 1954’te İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.

AK Parti, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

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