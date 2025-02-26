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At eti keserken suçüstü yakalandılar

At eti keserken suçüstü yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde at eti kesen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Olay, 23 Şubat'ta Hilal Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, adreste at eti kesimi yapan M.Ö. (42), A.Ö. (24), C.İ. (24) ve A.Ö.'yü (16) suçüstü yakaladı. Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlantı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edikirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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