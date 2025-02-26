Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya

Fuzul Topraktan, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını destekleyecek iki yeni kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Şimdi Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor" sloganıyla hayata geçirilen kampanyalar, "Yeni Arnavutköy", "Pendik 2", "Pendik 3", "Yeni Esenler" ve "Ispartakule 2" projelerinde geçerli olacak.

Orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen Fuzul Topraktan'ın ilk kampanyasında, 1+1 dairenin toprak payı için 750 bin liradan başlayan peşinat ve ayda 18 bin 500 lira taksit ile 60 ay vade imkanı sağlanıyor. İkinci kampanyada ise peşinat ödemeden, azalan taksitlerle 36 ay vadeyle ödeme fırsatı sunuluyor.

Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, 10 Mart'a kadar sürecek kampanyalardan kendilerine en uygun olanı seçerek faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, şirket olarak Türkiye'deki barınma ihtiyacı doğrultusunda orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim sorununu çözmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerin belirtti.

Son dönemde hissedilen konuta erişim zorluğunu aşmak için iki farklı ödeme planının bulunduğu kampanyalar başlattıklarını aktaran Özkan, "Kaçırılmayacak tarihi bir fırsat sunduğumuzu söylemek mümkün. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Fuzul Topraktan'ın kampanyaya dahil 5 projesi arasından seçim yaparak, bütçelerine uygun taksitlendirme seçenekleriyle hayallerindeki eve topraktan sahip olabilecek." ifadelerini kullandı.

"9 projeyi hayata geçirdik"

Özkan, bu kampanyalarla vatandaşın ev sahibi olma yolundaki engelleri azaltmayı hedeflediklerini, gelecek dönemde, sektörün ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda farklı kampanyalar geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Fuzul Topraktan'ın ana odağının, erişilebilirlik ve ev sahipliği oranını artırmak olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 9 projeyi hayata geçirerek, 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'yle 2 binin üzerinde aileyi, evinin toprak sahibi yaptık. Bugün geldiğimiz nokta, bizim için büyük bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra arsa bulma konusundaki motivasyonumuzu artırdı. Fuzul Topraktan olarak, İstanbul dışında da projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerin şu anda odağımızda olduğunu söyleyebilirim. Daha gidecek çok yolumuz var. Yeni arsalar için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde araştırmalar yapmaya devam edip, yeni projeler geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut projelerinin inşaat süreçlerine hız kazandırdıklarını belirten Özkan, "Başakşehir 1. etap projemizin inşaat çalışmalarına Ekim 2024'te başladık ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ispartakule 1 projemizin inşaatına ise Nisan 2025 itibarıyla başlamayı planlıyoruz. Ayrıca, Pendik 1 ve Yeni Arnavutköy projelerimizin inşaatlarını da 2025 yılı içinde hayata geçireceğiz. Bize inanan ve güvenen insanların yatırımlarını gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.