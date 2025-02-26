İBB'den yeni diploma açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalinin istendiği iddiası yalanlandı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, savcılığın böyle bir talepte bulunmadığını, sadece konuyla ilgili belgeleri üniversiteden istediğini açıkladı.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiği ve diplomanın iptalini talep ettiği yönündeki haberler yalanlandı.
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, yaptığı açıklamada, “Savcılığın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık, yalnızca konuyla ilgili belgeleri üniversiteden talep etmiştir” dedi.