Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Araç sahipleri bir kez daha fiyat değişimini merakla bekliyor. Peki, 26 Şubat 2025 Salı günü benzin ve motorine zam mı, indirim mi gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları kaç TL? İşte bugünkü akaryakıt fiyatları ve indirimin detayları...

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Akaryakıta yeni indirim yolda. Akaryakıt fiyatları dönem dönem değişiyor. Bununla birlikte "Benzin fiyatı ve motorin fiyatına indirim var mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, araç sahiplerini sevindirecek akaryakıt indirimi haberi geldi.

İstanbul'da motorin kaç lira?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin fiyatları 48 lira

İstanbul'da benzin fiyatları ise ortalama 46 lira 43 kuruş

İndirim sonrası kaç lira olacak?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,57 TL'ye, Ankara'da 47,26 TL'ye, İzmir'de 47,62 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,43 TL, Ankara'da 46,95 TL, İzmir'de 47,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinde ise bu gece bir fiyat değişikliği olmayacak. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilmektedir.