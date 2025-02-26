BIST 9.498
DOLAR 36,44
EURO 38,29
ALTIN 3.419,76
HABER /  GÜNCEL

Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor

Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Araç sahipleri bir kez daha fiyat değişimini merakla bekliyor. Peki, 26 Şubat 2025 Salı günü benzin ve motorine zam mı, indirim mi gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları kaç TL? İşte bugünkü akaryakıt fiyatları ve indirimin detayları...

Abone ol

Akaryakıta yeni indirim yolda. Akaryakıt fiyatları dönem dönem değişiyor. Bununla birlikte "Benzin fiyatı ve motorin fiyatına indirim var mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, araç sahiplerini sevindirecek akaryakıt indirimi haberi geldi.

İstanbul'da motorin kaç lira?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin fiyatları 48 lira

İstanbul'da benzin fiyatları ise ortalama 46 lira 43 kuruş

İndirim sonrası kaç lira olacak?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,57 TL'ye, Ankara'da 47,26 TL'ye, İzmir'de 47,62 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,43 TL, Ankara'da 46,95 TL, İzmir'de 47,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinde ise bu gece bir fiyat değişikliği olmayacak. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
At eti keserken suçüstü yakalandılar
At eti keserken suçüstü yakalandılar
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor
Parkinson hastalarına umut oldu
Parkinson hastalarına umut oldu
MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı
MYP'li Özer gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı
26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
DEM Parti'den 3. İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
DEM Parti'den 3. İmralı ziyaretine ilişkin açıklama
Yokuş aşağı giden otobüs devrildi! 18 kişi hayatını kaybetti
Yokuş aşağı giden otobüs devrildi! 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
Düğün yapacakken 4 ay sonra cenaze merasimi düzenledi
Düğün yapacakken 4 ay sonra cenaze merasimi düzenledi
"Döviz olması gereken yerin altında" Korkmaz Karaca ile tecrübe konuşuyor
"Döviz olması gereken yerin altında" Korkmaz Karaca ile tecrübe konuşuyor