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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kıdem tazminatlarını alamayan emekliler eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kıdem tazminatlarını alamayan emekliler eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup işçi emeklisi, "Kıdem tazminatı hakkımız gasbedilemez", "İşçinin hakkını öde, mahkemeye sürükleme" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Burada grup adına açıklamada yapan Barış Bolat, İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan yaklaşık 600 işçinin kıdem tazminatlarının ödenmeyerek mağdur edildiğini savundu.

Haklarını almak için hukuki yollara başvurduklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İşçi haklarının çiğnendiğini her platformda dile getiren bir partinin yönettiği güzel İzmir'de, işçi haklarının gasbedilmesi kabul edilemez. Belediyenin bu ihmali, sadece işçiyi değil, tüm İzmir'i zarara uğratmaktadır. Kıdem tazminatı hakkımızdır, gasbedilemez. Bu süreçte hukuki yollara başvurduk, davamızı açtık. Yetkililere buradan sesleniyoruz, bizimle masaya oturun, hakkımızı teslim edin. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Bizler, yıllarca emeğiyle sizlere hizmet etmiş işçiler olarak sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Çözüm sürecini uzatmadan, haklarımızı ödeyin."

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