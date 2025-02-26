BIST 9.498
DOLAR 36,44
EURO 38,29
ALTIN 3.419,76
HABER /  POLİTİKA

AK Parti, milletvekili sayısını 272'ye yükseltti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti, milletvekili sayısını 272'ye yükseltti

AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 272'ye çıkarttı.

Abone ol

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili sayısını artıran tek parti oldu.

Seçimde, Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil hakkı elde eden AK Parti'nin sandalye sayısı, farklı partilerden katılımlarla 272'ye yükseldi.

AK Parti'ye son olarak Gelecek Partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman katıldı.

Öte yandan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Karaman ve Ensarioğlu'nun AK Parti'ye katılımıyla, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a geriledi.

TBMM'de partilere göre sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 272

CHP: 133

DEM Parti: 57

MHP: 47

İYİ Parti: 28

Yeni Yol Partisi: 24

Bağımsız: 10

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Gelecek Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrasi ve Atılım Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

 Seçim sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.

CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü
Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü
Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış
Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
İBB'den yeni diploma açıklaması
İBB'den yeni diploma açıklaması
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı
At eti keserken suçüstü yakalandılar
At eti keserken suçüstü yakalandılar
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor
Emlak Konut GYO’nun “Kazançlı Yatırım Kampanyası” yoğun ilgi görüyor