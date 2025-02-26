BIST 9.496
DOLAR 36,44
EURO 38,30
ALTIN 3.416,79
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 19 şüpheli tespit edildi.

Abone ol

Savcılık, Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı ünvanını aldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı ünvanını aldı
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Türkiye Sigorta, portföyüne 500 bin sigortalı kattı
Türkiye Sigorta, portföyüne 500 bin sigortalı kattı
AK Parti, milletvekili sayısını 272'ye yükseltti
AK Parti, milletvekili sayısını 272'ye yükseltti
Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü
Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü
Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış
Ataşehir'de alt geçitte çok sayıda kişiye cinsel taciz! 14 suç kaydı varmış
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Fuzul Topraktan'dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Ekrem İmamoğlu'na diploma soruşturması Savcılık, üniversiteden belgeleri istedi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
Şanlıurfa'da 5 mahalle muhtarının mazbatası iptal edildi
İBB'den yeni diploma açıklaması
İBB'den yeni diploma açıklaması
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor
Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor