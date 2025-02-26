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Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatasına iptal kararı

Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatasına iptal kararı

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini duyurdu.

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda beş mahalle muhtarının mazbataları iptal edildi. Bozova Kaymakamlığı, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

GÖREVDEN ALMA İDDİALARINA YANIT

Bozova Kaymakamlığı, basında yer alan "6 muhtarın kaymakamlık tarafından görevden alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, muhtarların görevden alınmadığı, aksine YSK tarafından haklarında verilen kararlar doğrultusunda seçilme yeterliliği taşımadıkları için mazbatalarının iptal edildiği ifade edildi.


HANGİ MAHALLELERDE SEÇİMLER YENİLENECEK?

YSK’nın aldığı karar doğrultusunda mazbataları iptal edilen mahalle muhtarları şunlar:

Aylan Mahallesi
Karacaören Mahallesi
Karakaş Mahallesi
Koçveran Mahallesi
Narsait Mahallesi

YSK, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu mahalle muhtarlarının seçilmeye engel mahkûmiyet kararları bulunduğunu tespit etti. Bu nedenle, 2025/67 sayılı kararla mazbataları iptal edildi ve yerlerine yeni muhtar seçilmesi için 1 Haziran 2025 Pazar günü tekrar seçim yapılmasına karar verildi.

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