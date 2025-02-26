İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Erbil, "Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum" derken, aylık gelirini de paylaştı. Mütalaasını açıklayan savcı, Erbil hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. Duruşma 11 Mart'a ertelendi.

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İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı.

Erbil, kimlik tespitinde tiyatro sanatçısı olduğunu belirtti ve aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.

Daha sonra savunmasını yapan Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile davet edildiklerini, burada yasa dışı bahis reklamının yapıldığı canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını söyledi.

Reklam yapmak amacıyla burada bulunmadıklarını ifade eden Erbil, "Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç ise Malta'da gittikleri otelde yemek yiyecekleri sırada birden kendileriyle röportaj yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Bulundukları yerin bir anda kumar ortamına dönüştüğünü söyleyen Ortaç, bunun üzerine Erbil'le buradan kaçmak için uçak aradıklarını ancak bulamadıklarını, ertesi sabah Malta'dan ayrıldıklarını öne sürdü.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verip, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Erbil'in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları belirtilen iddianamede, bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma, çocukların kumardan korunmasına, devletin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşların mali çıkarlarına zarar verdiği kaydediliyor. Her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımaların özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik ettiği, bu nedenle asıl mağdurun toplum olduğu vurgulanıyor.

Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği ifade edilen iddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun menfaat kapsamında olduğu öne sürülüyor.