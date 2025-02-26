BIST 9.509
DOLAR 36,44
EURO 38,28
ALTIN 3.412,55
HABER /  GÜNCEL

Beyoğlu'nda pet şişelerde uyuşturucu yetiştirip satan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda pet şişelerde uyuşturucu yetiştirip satan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde oturan şüpheli D.Ş'nin evinde uyuşturucu yetiştirip sattığını belirledi.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, pet şişelere ekilmiş 12 kök Hint keneviri, 3,2 gram uyuşturucu, kenevir tohumu, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheli D.Ş. gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu belirlenen D.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda yaşamını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda yaşamını kaybedenleri andı
ATM’lerde yüz tanıma dönemi: Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM’lerde yüz tanıma dönemi: Bunu yapmayan para çekemeyecek
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem
Samsunspor'dan TFF'ye yabancı hakem başvurusu
Samsunspor'dan TFF'ye yabancı hakem başvurusu
Kısmi afta detaylar belli oluyor: Cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekecekler
Kısmi afta detaylar belli oluyor: Cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekecekler
Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısına çıktı
Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısına çıktı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Ankette dikkat çeken sonuç: Aradaki fark oldukça fazla
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Ankette dikkat çeken sonuç: Aradaki fark oldukça fazla
Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatasına iptal kararı
Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatasına iptal kararı
Nevşehir'de 2 gündür haber alınamayan kişi dolandırılmak üzereyken bulundu
Nevşehir'de 2 gündür haber alınamayan kişi dolandırılmak üzereyken bulundu
Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısında
Mehmet Ali Erbil "yasa dışı bahse teşvik" suçundan hakim karşısında
Messi ve Suarez'e "ense tutma" cezası
Messi ve Suarez'e "ense tutma" cezası