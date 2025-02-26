Beyoğlu'nda pet şişelerde uyuşturucu yetiştirip satan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.Abone ol
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde oturan şüpheli D.Ş'nin evinde uyuşturucu yetiştirip sattığını belirledi.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, pet şişelere ekilmiş 12 kök Hint keneviri, 3,2 gram uyuşturucu, kenevir tohumu, cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheli D.Ş. gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu belirlenen D.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.