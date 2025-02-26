ATM’lerde yüz tanıma dönemi: Bunu yapmayan para çekemeyecek

4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilişim suçlarıyla mücadele için yeni düzenlemeler getiriliyor. Banka hesap açılışlarında çipli kimlik doğrulaması zorunlu olacak, ATM’lerde yüz tanıma sistemi uygulanacak. Güvenlik kamerasından tespit edilemeyen kişiler ATM’den işlem yapamayacak. Tüm telefon abonelikleri güncellenecek, süresi içinde yenilenmeyen hatlar ise kapatılacak.

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Adalet Bakanlığı tarafından 22 Ocak’ta açıklanan 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler getiriliyor. Banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerindeki denetimler sıkılaştırılarak dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçların önlenmesi amaçlanıyor.

KİMLİK DOĞRULAMASI ŞARTI GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açılışı sırasında çipli kimlik belgesi doğrulaması zorunlu hale getirilecek. ATM’lerde işlem yapabilmek için ise güvenlik kameralarının yüz tanıma sistemleriyle kişiyi tespit edebilmesi gerekecek. ATM güvenlik kameralarının kayıtlarının en az iki yıl süreyle saklanması sağlanacak.

Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadelede hesaplar belirli süreyle askıya alınabilecek. Suça konu menfaatlerin, mağdurun hakkı olduğu tespit edilirse doğrudan sahibine iade edilmesi sağlanacak. Ayrıca, yargısal süreç kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde göndermeyen banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacak.

TELEFON HATLARINA YENİ DÜZENLEME

Telefon abonelikleriyle ilgili yapılacak düzenlemelerle, tüm abonelik kayıtlarının güncellenmesi zorunlu hale getirilecek. Belirlenen süre içinde güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Vatandaşlar en fazla üç, yabancılar ise en fazla bir mobil haberleşme hattına sahip olabilecek.

Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Ayrıca, yargı makamlarının talep ettiği bilgi ve belgeleri süresi içinde iletmeyen operatör şirketlere idari para cezası uygulanabilecek.