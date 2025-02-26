Sinop'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentte 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sinop ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bölgede 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

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Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sebebiyle, Merkez'de 13 Ayancık ilçesinde 37, Dikmen'de 16, Erfelek'te 15, Gerze'de 21, ve Türkeli'nde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYO

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, Ayancık ilçesinde 4, Dikmen ilçesinde 1 köye elektrik verilemediği belirtildi.