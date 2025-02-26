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Özgür Özel'den 'sahte diploma' açıklaması: Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık

Özgür Özel'den 'sahte diploma' açıklaması: Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması hakkında "Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı açık." iddiasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı sahte diploma soruşturmasıyla ilgili tartışmalarda tansiyon yükseldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un tutuklanması nedeniyle EMEP'e yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasına değindi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının olmadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Ülkeyi yöneten kişinin diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak. Sonucun ne olacağı biline biline. O diplomanın iptalinden medet uman, aciziyetinden başka bir şey değildir. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteren bir şey. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı açık."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK tarafından denkliği kabul edilmeyen Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne yasa dışı yatay geçiş yaptığı iddiası ediliyor.

Soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtildi.

Savcılığın İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

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