Müsavat Dervişoğlu'ndan AK Parti'ye geçen İYİ Partili isimlerle ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil, kazançtır. Bir başka anlamıyla bizim açımızdan özgürleşmedir." dedi.

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Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında bugünün Hocalı katliamının 33. yılı olduğunu anımsatarak, çocuk, yaşlı, genç demeden 613 kardeş Azerbaycanlının katledildiği o kara günün izlerinin hala yüreklerinde olduğunu belirtti.

Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Dervişoğlu, Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, daha önce en fazla bir yıl süren ekonomik krizlerin, bu dönemde uzun süre devam ettiğini ileri sürdü.

Asgari ücret zammının eridiğini savunan Dervişoğlu, "Emeklisi, asgari ücretlisi, kamu görevlisi, Diyanet fetvasına göre fitre verilebilecekler arasına girdi." sözlerini sarf etti.

Bu yılın daha ilk aylarında boşanma sayısının 187 bini geçtiğine işaret eden Dervişoğlu, "Sosyal medyada, televizyonlarda gördüklerimiz, işittiklerimiz ahlak namına hiçbir şey kalmadığını gösteriyor. Aktif ve sağlıklı yaşlanmada yaş almışlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, ekonomide refaha ulaşılabilmesi için tüm kamu birimlerinde acil, gerçekçi ve kalıcı bir şekilde israfla mücadele stratejisi ve eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Ekonominin aktörleri de artık kendini güvende hissetmiyor"

TÜİK 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti araştırmasına göre, kadın-erkek fark etmeden gece yalnız yürürken kendini "güvensiz" hissedenlerin oranının, bir önceki yıla göre yüzde 15'den yaklaşık yüzde 20'ye yükseldiğini anlatan Dervişoğlu, bu güvensizlik halinin ekonomik alanda da kendini gösterdiğini öne sürdü.

Dervişoğlu, "TOBB'un verilerine göre son bir yılda kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 12,8 oranında azalmıştır. Ocak 2025'te kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 6,7 artmıştır." diye konuştu.

Ekonominin aktörlerinin kendini güvende hissetmediğini ifade eden Dervişoğlu, "Ekonominin can damarı olan esnaf ve KOBİ'ler önünü göremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın sorun ve taleplerini aktaran Dervişoğlu, "KOSGEB destekleri genişletilmelidir. Esnafımız finansman problemleri yaşıyor. Kaynaklara erişimi kolaylaştırılmalı. Esnaf kredilerinde taşınır malların ipotek olarak kabul edilmesi sağlanmalı." önerilerini dile getirdi.

Müsavat Dervişoğlu, ulaşım sektöründe ÖTV ve KDV indirimi yapılmasını istedi. Yolların "eskimiş tır, kamyon ve taksilerle dolmaya başladığını" söyleyen Dervişoğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde nakliyeye uygun saatlerde indirim yapılmasını da talep etti.

Dervişoğlu, meslek liseleri ve çıraklık eğitimi konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini de belirtti.

İnfaz düzenlemelerine ilişkin tartışmalara değinen Dervişoğlu, "Gerçek suçlular sokaklarda rahatça gezerken, başını kaldıranı Silivri'ye göndermek için canhıraş çalışıyorlar." görüşünü öne sürdü.

Suriye'deki gelişmeler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Muzaffer bir edayla dolaştığınız Suriye'nin, Türkiye'ye gümrük vergisinde yaptığı yüzde 300 zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Suriye yönetimi, Lübnan'a ve Ürdün'e gümrük indirimleri yaparken, Türkiye'ye niçin bu kadar fahiş bir zam yapmıştır? Dahası, 150 avro olduğu iddia edilen vize ücreti uygulaması ne manaya gelmektedir?" sorularını yöneltti.

Suriye Türkmen Meclisinin, "Suriye'deki yeni anayasal ve siyasi sürecin önemli bir ayağı olan Ulusal Diyalog Konferansı'ndan dışlandıkları" yönündeki açıklamasını aktaran Dervişoğlu, bölgede Türkmen varlığının adım adım silindiğini, aynı filmi Irak'ta da gördüklerini kaydetti.

Partisinden istifa eden milletvekilleriyle ilgili de Dervişoğlu, "Aylar önce partimizden ayrılanları, sanki dün ayrılmışlar da AK Parti'ye katılmışlar gibi gösterip algı yaratmaya kalkışıyorlar. Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil, kazançtır. Bir başka anlamıyla bizim açımızdan özgürleşmedir. Ayrıca demokrasilerde vatandaşın oyunun namusunu, siyasetçinin namusu korur. Her siyasetçi de kendi namusundan mesuldür." ifadesini kullandı.