Gazeteci Ahmet Sever son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Sever, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ahmet Sever, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

65 yaşında vefat eden Sever için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törene, basın, edebiyat, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

BÜYÜK KATILIM, DUYGUSAL VEDA

Ahmet Sever'in cenaze töreninde ailesi, dostları ve meslektaşları hazır bulunuyor. Sever'in eşi Ayşen Sever ve ikiz oğulları Barış ve Can Sever, taziyeleri kabul etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törende, usta gazeteciye veda etmek için gelenler arasında gazeteci, yazar, akademisyen ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim yer aldı.

T24'ün haberine göre; cenazeye katılanlar arasında Abdullah Gül, Hasan Cemal, Ayşe Cemal, Volkan Vural, Murat Sabuncu, Doğan Akın, Ahmet Mümtaz Taylan, Umur Talu, Fikret Bila, Eray Özer, Şirin Payzın, Candan Yıldız, Yıldırım Türker, Zeynel Lüle, Gürsel Göncü, Faruk Eren, Tahir Özyurtseven, Barçın Yinanç, Nevin Sungur, Mete Çubukçu, İsmet Berkan, Cansu Çamlıbel, Ahmet İlksen Utku, Yıldıray Aslan, Yalçın Bayer, Deniz Türkali, Ali Can Türkoğlu, Derya Sazak, İpek Yezdani, Burcu Karakaş ve Melis Alphan gibi isimler bulunuyor.