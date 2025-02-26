İsrail, Gazze'deki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi geciktiriyor

İsrail'in esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında, cumartesi günü çekilmeyi taahhüt ettiği Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan henüz çekilme kararı almadığı belirtildi.

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İsrail - Hamas arasında başlayan esir takası ve ateşkes kapsamında İsrail'in, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan cumartesi günü çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail'in henüz çekilmeye dair bir adım atmadığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esir takası anlaşması kapsamında İsrail, anlaşmanın 42'nci gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilme sözü verdi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili, "İsrail’in taahhüt ettiği gibi, Philadelphi Koridoru’ndan anlaşmanın son günü çekilip çekilmeyeceğini henüz kararlaştırmadığını" belirtti. Yetkili, bunun "İsrail ve ABD'nin istediği şekilde, ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına bağlı" olduğunu vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye karşı çıkıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, partinin koalisyondan ayrılması ve hükümetin düşmesi endişesiyle, bu durumu "Gazze anlaşmasının" kaderini belirleyebilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriyor.

ANLAŞMANIN İLK AŞAMASI BİTİYOR

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren anlaşma, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşuyor. Anlaşmanın ilk aşamasının süresi 1 Mart'ta doluyor.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinin 42. gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlaması ve 52. günde bu çekilmenin tamamlanması yükümlülüğü bulunuyor. Bu süre zarfında gerçekleşmesi gereken adımlar, 42. günün 1 Mart Cumartesi'ye denk gelmesiyle birlikte, büyük bir önem taşıyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş daha sonra da Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti. Bu durum, Filistinli gruplar, Filistin yönetimi ve Mısır tarafından reddediliyor.