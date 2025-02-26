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Samsun'da otel odasında şüpheli ölüm

Samsun'da otel odasında şüpheli ölüm

Samsun'un İlkadım ilçesinde Azerbaycan uyruklu kişi otel odasında ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde bir otele giriş yapan Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüsenov (46), 3 gündür odasından çıkmayınca otel çalışanları odaya gitti.

Hüsenov'u odasında hareketsiz bulan personel, durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hüsenov'un ölümü şüpheli bulundu.

Polis ekipleri de otel odasında ve çevresinde çalışma yaptı.

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