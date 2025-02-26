Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan imam, Silivri Belediyesi ile İBB'den tazminat kazandı

Silivri'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan imam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Silivri Belediyesine açtığı davada 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

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Silivri'deki Şüheda Camisi İmamı Mustafa Düzgit, 1 Ağustos 2023'te camide ikindi namazını kıldırdıktan sonra ikametine yürüyerek gittiği esnada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırı nedeniyle yere düşerek yaralanan imam Düzgit, bunun üzerine 23 Ağustos 2023'te Silivri Belediyesinden 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

İlçe belediyesi tarafından tazminat isteminin reddedilmesi üzerine Düzgit, Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında görevlerini gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesine manevi tazminat davası açtı.

Düzgit, avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, 30 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak tarafına ödenmesini talep etti.

Davalı idareler hizmet kusurunun bulunmadığını öne sürdü

Davalı Silivri Belediye Başkanlığınca mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde, davacının davasının yasal süre geçtikten sonra ikame edildiği, bu sebeple davanın süre aşımı sebebiyle reddi gerektiği, davalı idarenin davacıya tazminat ödemesini gerektirecek herhangi bir görev ihmali veya hizmet kusurunun bulunmadığı, davacının köpeklerden korkup kaçarken düştüğü ifade edilerek, bu sebeple davanın esas bakımından reddine karar verilmesi gerektiği savunuldu.

Davalı İBB Başkanlığının mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde ise ilgili mevzuat doğrultusunda sahipsiz hayvanların kent içerisinde insanlarla yaşamını sürdürmesinin kanunla belirlenmiş bir husus olduğu, belediyelerin görevinin kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, kayıt altına alma ve rehabilitasyon işlemlerini yapmak olduğu belirtildi.

Davalı idarece rehabilitasyon işlemleri için bakımevine alınmış olanlardan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceği belirlenen sahipsiz köpeklerin bırakılmamakta olduğu, sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırıldığı belirtilen İBB'nin savunmasında, hizmet kusurunun bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddine karar verilmesi istendi.

"Davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu açıktır"

İstanbul 11. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği sonucuna ulaşılmıştır."

Dosyada bakılan uyuşmazlıkta, olayın meydana gelme sebebinin başıboş köpekler olduğu konusunda herhangi bir çekişmenin bulunmadığı, davacının yaralanmasının bu başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda meydana geldiğinin göz önünde bulundurulduğu ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Belediye Yasaları ile 5199 sayılı yasa uyarınca beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu açıktır. İdarenin hizmet kusuru nedeniyle başıboş köpeklerin saldırması sonucunda davacının yaralandığı ve yaralanması sonucu tedavi gördüğü tüm dosya münderecatından anlaşılmakta olup, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşadığı travmanın etkisinin ve yaralanması nedeniyle yaşadığı acı, elem ve üzüntünün kısmen de olsa hafifletilebilmesi amacıyla manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Mahkeme, dava konusu talebin kısmen kabulüne karar vererek, Silivri Belediyesi ve İBB'nin davacıya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"İki gün sabah kapıyı açıp camiye gidemedim"

Mustafa Düzgit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o bölgede sitenin etrafının köpek dolu olduğunu ve bu konuda belediyeye başvurduklarını ama sorunun çözülmediğini söyledi.

Daha önce köpeklerin çocuklara saldırdığını, sonrasında ise kendisine saldırdığın belirten Düzgit, köpek saldırısının ardından idari ve adli yollardan hakkını aradığını kaydetti.

Köpek saldırısının kendisini psikolojik olarak etkilediğini ifade eden Düzgit, "İki gün sabah kapıyı açıp camiye gidemedim. O köpek sanki kapının arkasında bana saldıracak gibi oluyordu. Köpek gözümün önüne geliyordu, gece boyunca uyuyamadım saatlerce." dedi.

Düzgit, mahkemenin lehine karar vermesini olumlu bulduğunu dile getirerek, "Bu mahkeme kararının emsal teşkil etmesini istiyorum. Ben bu davayı para için açmadım. Manevi tatmin olması, üzüntümü gidermesi için açtım. İnsanlar herhangi bir köpek saldırısında haklarını arasın, mahkemelere başvursun." ifadesini kullandı.