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FIFA'dan Sivasspor'a 'transfer yasağı' müjdesi

FIFA'dan Sivasspor'a 'transfer yasağı' müjdesi

Sivasspor'a FIFA tarafından Armin Djerlek'e olan borcu nedeniyle verilen transfer yasağı, kulüp yönetiminin ödemeyi gerçekleştirmesiyle çözüme kavuştu. Sırp futbolcu, Sivasspor formasıyla 13 maçta 334 dakika süre alırken, şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor. Süper Lig'de 24 puanla 15. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

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FIFA'nın Armin Djerlek dosyası nedeniyle verdiği Transfer yasağı getirdiği Sivasspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Armin Djerlek dosyası nedeniyle FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin meblağ, kulüp yönetimi tarafından gün içerisinde ödendi.

Kırmızı-beyazlı ekibe gelen ceza Sırp oyuncu Armin Djerlek'e olan borç yüzünden gelmişti. 24 yaşındaki futbolcu 13 maça çıkabilmiş ve toplam 334 dakika sahada kalabilmişti. Armin Djerlek şimdi ise kulüpsüz durumda bulunuyor.

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.

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