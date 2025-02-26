Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında teğmenler hakkındaki ihraç kararı dolayısıyla kuvvet komutanlarını eleştirdi.

Özel, "Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız." dedi. Özel'in bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt verdi. Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SERT YANIT: GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT EDEMEZSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan… İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!

Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel'i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet'in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!"